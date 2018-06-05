Зидан покинул «Реал» из-за разногласий с руководством

Издание AS сообщает, что одной из причин уходас поста главного тренера «Реала» стали напряженные отношения с президентом клуба

Зинедин Зидан pinterest.ie 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Отмечается, что Зидан хотел видеть на «Сантьяго Бернабеу» полузащитника «Челси» Эдена Азара. Перес, напротив, не хотел осуществлять переход бельгийца. Функционер хотел видеть в «Реале» голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

Разногласия вызвали и планы Переса приобрести Неймара. Зидан считал, что не нуждается в бразильском футболисте.

На решение уйти из команды повлияла также неопределенность с судьбой Криштиану Роналду и Гарета Бейла. Оба футболиста намерены покинуть клуб из-за разногласий с руководством.

Стоит добавить, что этой зимой Перес пытался без ведома Зидана пригласить вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, но француз отказался от этой идеи, заявив журналистам, что не хотел брать нового голкипера по ходу сезона.

Напомним, Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала» 31 мая. Перес заявил, что это стало неожиданностью.