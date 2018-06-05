Тихонов хотел бы видеть в «Крыльях» Глушакова и Комбарова

Главный тренер «Крыльев Советов»заявил, что был бы рад видеть в своей команде игроков «Спартака»

«Конечно, я бы взял в "Крылья" Глушакова с Комбаровым. Таких футболистов сейчас немного. Не понимаю, что происходит в "Спартаке". Считаю, эти футболисты спокойно могут играть.

Но мы прекрасно понимаем, что у того же Глушакова обязательно будут какие-то очень хорошие варианты продолжения карьеры. Поэтому можно только подумать, помечтать о том, что такие футболисты будут в Самаре. Но ни один тренер не откажется от хороших игроков. Да, была проблема — Манчини и русские футболисты в "Зените", и поэтому Дзюба, Шатов и другие ребята разъехались. А что касается Карреры, то я бы не сказал, что есть какие-то проблемы, хотя, может, чего-то не знаю», — сказал Тихонов в передаче «Foot’больные люди».

«Я считаю, что Глушаков — игрок сборной. Не знаю, что там произошло в "Спартаке", почему он в последнее время не играет и не вызывается в национальную команду. Но могу говорить, что это футболист сборной. Когда в "Спартаке" играли Глушаков и Фернандо, то команда хорошо шла и показывала очень выразительный футбол. Потом их поменяли на Тимофеева и Зобнина — и стало немного другое», — добавил специалист.