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    Отец Сократиса подтвердил переход сына в «Арсенал»

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    Отец защитника дортмундской «Боруссии» Сократиса Папастатопулоса Хараламбос сообщил о переходе сына в «Арсенал».

    Сократис Папастатопулос
    Сократис Папастатопулос
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  • «К Сократису был интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", но их нужно было ждать до июля. У "МЮ" хорошие отношения с "Боруссией", клубы обсуждали трансфер, но Сократис выбрал "Арсенал". Контракт будет заключен на три года.

    "Канониры" уже два года интересуются им, не знаю, почему он не перешел туда раньше. Он переходит на новый уровень, в самую сложную лигу мира, думаю, он справится.

    Сократис счастлив, он сейчас в Англии, делает то, что должен делать. Все будет хорошо, он счастлив, он меняется», – цитирует contra.gr отца Сократиса.

    В минувшем сезоне Папастатопулос провел 43 поединка в составе «шмелей», отличившись тремя голами.

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