Широков занял пост заместителя гендиректора «Динамо»

Экс-капитан сборной Россиизанял пост заместителя гендиректора московскогопо спортивным вопросам, сообщает клубная пресс-служба

Широков – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр чемпионата Европы. Трижды становился чемпионом России, дважды побеждал в Суперкубке России, является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

После окончания карьеры футболиста 36-летний Широков был советником министра спорта Московской области и председателя ВФСО «Динамо» по футбольным вопросам.

«Работа в таком большом и серьёзном клубе, как "Динамо" Москва накладывает огромную ответственность. Я ответственности никогда не боялся, привык отвечать за свои решения и действия и отступать от этого не намерен. Приступаю к работе, будем решать стоящие перед командой задачи», — заявил Роман.

Генеральный директор ФК «Динамо» Москва Сергей Федоров выразил надежду, что опыт и связи Широкова помогут усилить команду.