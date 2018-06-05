Широков: Пока «Динамо» намерено расстаться только с Зотовым

Экс-капитан сборной России, назначенный заместителем гендиректора московскогопо спортивным вопросам, обозначил свои задачи на новой должности и поделился мнением по актуальным вопросам.

«Я буду готовить предложения по комплектованию всех команд футбольного клуба – первой, молодежной и, конечно, академии.

Также на мне лежит задача по формированию стратегии развития "Динамо", как на текущий момент, так и на долгосрочный период. А окончательные решения принимает, конечно, руководство клуба, конкретно – генеральный директор.

Взаимодействие и согласование трансферных целей с главным тренером будет проходить очень просто. Главный тренер определяет те позиции, которые необходимо усилить, и соответственно этим требованиям будет осуществляться поиск достойных кандидатов.

Я только-только приступил к исполнению своих обязанностей и мне еще предстоит детально ознакомиться со всеми нюансами, в числе которых и ситуация с финансовым fair play. Мне кажется, что у такого клуба, как "Динамо" должно быть в этом вопросе все в порядке.

Селекция будет вестись согласно задачам. Официально цели на сезон будут объявлены позже, но могу сказать, что они будут довольно амбициозны! Бюджет соответствует поставленным задачам.

С кем из игроков клуб планирует расстаться? Пока речь идет только об Александре Зотове», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

После окончания карьеры футболиста 36-летний Широков был советником министра спорта Московской области и председателя ВФСО «Динамо» по футбольным вопросам.