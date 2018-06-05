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    ЦСКА продлил контракт с защитником

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    ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Георгием Щенниковым.

    Георгий Щенников
    Георгий Щенников
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  • Новое соглашение армейского клуба с 27-летним футболистом рассчитано до окончания сезона 2022/23.

    Щенников пришел в армейскую академию в 12 лет и с тех пор неизменно защищает красно-синие цвета.

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    Его дебют за основную команду состоялся в августе 2008 года в Кубке России. В том же году он сыграл в Кубке УЕФА, а уже в 2009-м стал игроком стартового состава.

    Щенников сыграл за основной состав 282 матча. В ЦСКА он выиграл девять трофеев: три чемпионских титула, три Кубка и три Суперкубка России.

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