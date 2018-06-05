ЦСКА продлил контракт с защитником

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение армейского клуба с 27-летним футболистом рассчитано до окончания сезона 2022/23.

Щенников пришел в армейскую академию в 12 лет и с тех пор неизменно защищает красно-синие цвета.

ЦСКА попрощался с Натхо

Его дебют за основную команду состоялся в августе 2008 года в Кубке России. В том же году он сыграл в Кубке УЕФА, а уже в 2009-м стал игроком стартового состава.

Щенников сыграл за основной состав 282 матча. В ЦСКА он выиграл девять трофеев: три чемпионских титула, три Кубка и три Суперкубка России.