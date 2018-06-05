Салах продолжит лечение в России перед ЧМ-2018

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта, находящийся на лечении в Испании, продолжит реабилитационный курс в России, сообщает портал «Аль-Ахрам».

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Салах получил травму связок плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». По словам врачей, футболист пропустит около трех недель.

К концу недели форвард прибудет в расположение национальной команды, с которой и отправится в Россию.

Программу реабилитации египтянин продолжит под контролем врача сборной Мухаммеда Абу аль-Аля.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Египта сыграет с командой Уругвая 15 июня в Екатеринбурге, со сборной России – 19-го в Санкт-Петербурге и с командой Саудовской Аравии – 25-го в Волгограде.