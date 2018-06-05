Салах продолжит лечение в России перед ЧМ-2018

Мохамед Салах
independent.co.uk
Салах получил травму связок плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». По словам врачей, футболист пропустит около трех недель.
К концу недели форвард прибудет в расположение национальной команды, с которой и отправится в Россию.
Программу реабилитации египтянин продолжит под контролем врача сборной Мухаммеда Абу аль-Аля.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Египта сыграет с командой Уругвая 15 июня в Екатеринбурге, со сборной России – 19-го в Санкт-Петербурге и с командой Саудовской Аравии – 25-го в Волгограде.