Форвард «Ливерпуля» может перейти в «Реал»

Садио Мане
thenational.ae
По информации источника, в трансфере 26-летнего форварда заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес.
Отмечается, что контракт Мане с «Реалом» мог быть подписан до ухода главного тренера Зинедина Зидана из мадридской команды. В данный момент, в связи с поисками нового наставника, клуб решил отложить трансфер сенегальского футболиста.
В завершившемся сезоне Мане провел в составе «Ливерпуля» 29 матчей в английской Премьер-лиге, забил 10 мячей и сделал 8 ассистов.