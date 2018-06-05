Форвард «Ливерпуля» может перейти в «Реал»

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Сенегаламожет стать первым новичком мадридского «Реала» в ближайшее трансферное окно, сообщает France Football.

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По информации источника, в трансфере 26-летнего форварда заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес.

Отмечается, что контракт Мане с «Реалом» мог быть подписан до ухода главного тренера Зинедина Зидана из мадридской команды. В данный момент, в связи с поисками нового наставника, клуб решил отложить трансфер сенегальского футболиста.

В завершившемся сезоне Мане провел в составе «Ливерпуля» 29 матчей в английской Премьер-лиге, забил 10 мячей и сделал 8 ассистов.