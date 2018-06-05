Сборная Латвии упустила победу над Литвой

Счет на 46-й минуте открыл защитник гостей Каспар Дубра, но на 86-й минуте нападающий Каролис Лаукжемис спас литовцев от поражения.
Эта ничья принесла сборной Латвии победу в турнире.
Товарищеский матч
Литва — Латвия — 1:1 (0:0)
Голы: Дубра, 46 (0:1). Лаукжемис, 86 (1:1)Литва: Барткус, Микуцкис, Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас, Шярнас (Сливка, 67), Вербицкас (Лаукжемис, 67), Куклис (Ласицкас, 83), Паулюс (Воробьевас, 58), Черных, НовиковЛатвия: Икстенс, Фрейманис, Дубра, Ягодинский, Вишняков (Фертов, 81), Ругинс (Речицкий, 64), Тарасов, Камеш, Клюшкин (Шабала, 81), Икауниекс, ЮрковскисПредупреждения: Гирдвайнис, 40. Клюшкин, 44. Икауниекс, 76. Unknown, 85. Шабала, 87. Unknown, 90+1