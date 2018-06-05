ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Кэпиталз» находятся в одном шаге от первого в своей истории чемпионстваГениальный Кузнецов. «Вашингтон» снова раскатал «Вегас»
  • 09:44
    • «Спартак» не будет удерживать Промеса
  • 09:36
    • В ФИФА довольны готовностью Екатеринбурга к ЧМ-2018
  • 08:59
    • Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» второй сезон подряд
  • 08:14
    • Овечкин: Осталось одержать одну победу, добыть ее сложнее всего
  • 07:27
    • Польша потеряла защитника перед ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Сын Алекса Фергюсона покинул «Донкастер»

  • подписаться
    •
    Сын известного шотландского тренера Алекса ФергюсонаДаррен Фергюсон — покинул пост главного тренера «Донкастер Роверс», сообщает пресс-служба английского клуба.

    Даррен Фергюсон
    Даррен Фергюсон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Фергюсон возглавил «Донкастер» в октябре 2015 года. В минувшем сезоне команда заняла 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии).

    О причинах ухода 46-летнего специалиста не сообщается.

    «Я разочарован тем, что принял такое решение, поскольку я был рад находиться в клубе и с нетерпением ждал нового сезона. Тем не менее я чувствовал, что у меня нет другого выбора. Я хотел бы поблагодарить совет директоров за эту возможность, я благодарен игрокам, сотрудникам и болельщикам за их поддержку», — сказал Фергюсон.

  • По теме
  • За кем следить на ЧМ-2018. Маркус Рашфорд
  • 03/06/2018 в 11:30
    •
  • Прогноз
  • Россия — Турция
  • 1,70
  • Сегодня в 19:00
    •
    Футбол Англии Трансферы
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые проблемные кроссоверы 2018 года в РоссииТоп-10 самых мощных седанов до 40 000 долларов
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли Турция неудачную серию сборной России?
  • Россия — Турция. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • «Суперорлы» подтвердят статус фаворита
  • Чехия — Нигерия. Прогноз и ставки
  • 1,61
    •
  • Европейцы окажутся сильнее африканцев
  • Бельгия — Египет. Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мария Шарапова и Серена Уильямс Теннис Серена одержала психологическую победу над ШараповойРеакция спортивных СМИ на несостоявшийся поединок между Шараповой и Сереной Уильямс 01:080
  • 22:31
    • Яя Туре обвинил Гвардиолу в расизме
  • 22:00
    • «Локо» поборется со «Спартаком» за Ташаева
  • 19:50
    • Черчесов: Сказать, что я доволен своей работой, будет лукавством
    Сборная Марокко на самом удачном для себя ЧМ-1986 Футбол Кто к нам с мячом придет? МароккоИстория и курорты, арабский темперамент и европейский стиль, чемпион Испании Найбет и стиляга Хаджи. История сборной Марокко на чемпионатах мира по футболу Вчера в 20:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шарапова против Уильямс
  • 4,25
    •
  • 09:31
    • Тихонов: Сборной России нужно обязательно обыгрывать Турцию
  • 09:14
    • Форвард «Ливерпуля» может перейти в «Реал»
  • 08:43
    • Игуаин может перейти в «Монако»
    Дарья Касаткина Теннис «Ролан Гаррос». Касаткина и Шарапова — в четвертьфинале, Надаль прошел МартерераРезультаты девятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции Вчера в 22:170
  • 17:19
    • Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем с Шараповой
  • 17:08
    • «Спартак» объявил о трансфере защитника «Гента»
  • 08:28
    • Зидан покинул «Реал» из-за разногласий с руководством
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие