Сын Алекса Фергюсона покинул «Донкастер»

Сын известного шотландского тренера— покинул пост главного тренера «Донкастер Роверс», сообщает пресс-служба английского клуба.

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Фергюсон возглавил «Донкастер» в октябре 2015 года. В минувшем сезоне команда заняла 15-е место в турнирной таблице Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии).

О причинах ухода 46-летнего специалиста не сообщается.

«Я разочарован тем, что принял такое решение, поскольку я был рад находиться в клубе и с нетерпением ждал нового сезона. Тем не менее я чувствовал, что у меня нет другого выбора. Я хотел бы поблагодарить совет директоров за эту возможность, я благодарен игрокам, сотрудникам и болельщикам за их поддержку», — сказал Фергюсон.