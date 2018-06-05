Будущее Карреры будет зависеть от результатов в еврокубках

Член совета директоров «Спартака»сообщил, что будущее главного тренера «красно-белых»будет зависеть от выступлений команды в Лиге чемпионов и чемпионате России.

«Давайте скажем честно, что третье место после чемпионства – не самый худший результат, случались у действующих обладателей титула и откровенные провалы. Это с одной стороны. Но по тому, как складывался турнир РФПЛ, казалось, что второе место уже в руках у "Спартака", как и кубок. Думаю, тысячи болельщиков недобрым словом помянули команду после поражения от "Тосно", поскольку купили билеты в Волгоград, забронировали гостиницы.

Будущее Каррер зависит от выступлений в квалификации ЛЧ, и, будем надеяться, в основной сетке, и в Премьер-лиге. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера. Но если косяком пойдут поражения, его "вынесут" трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».