«Спартак» не будет удерживать Промеса

Член совета директоров «Спартака»заявил, клуб не будет удерживать, если тот решит уйти.

«Квинси – лучший футболист РФПЛ, доказывает это на протяжении всего периода, что выступает у нас. В сезоне-2017/18 голландец это вновь доказал, хотя порой его критиковали.

Если он останется в "Спартаке" – это будет серьезное подспорье. Если решит, что пора переходить в более сильный чемпионат, Промеса удерживать не станем. Ведь у человека, который на протяжении четырех лет не чувствует конкуренции снижается мотивация», — передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что на Промеса претендуют «Саутгемптон», «Эвертон» и «Ньюкасл».

В завершившемся сезоне-2017/18 26-летний Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ. На его счету 15 голов в 26 матчах.