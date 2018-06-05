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    Боярский: Не думаю, что мы выйдем из группы, сборная России не умеет атаковать

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    Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский не уверен, что Россия выйдет из группы на домашнем ЧМ-2018.

    Михаил Боярский
    Михаил Боярский
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  • «Я как посол, как человек, который пропагандирует футбол и желает добра нашей команде, должен быть честен. Я не уверен, что мы выйдем из группы. Надеяться на чудо не стоит.

    Надо сразу определиться: давайте радоваться тому, что у нас проходит чемпионат мира, 12 городов примут матчи на замечательных стадионах, люди увидят звезд, будут счастливы.

    Мы щедрый и добрый народ, который отдаст золото достойным. Мы же свое заберем в следующий раз (улыбается).

    Я после Австрии понял, что это никуда не годится... Склоняюсь к тому, что и в игре с Турцией команда ничем не удивит. Даже новая тактика, построение не дадут результата.

    Скорее всего, сегодня вечером станет еще понятнее, что из группы мы не выйдем. При этом я не считаю, что попадание в плей-офф должно быть задачей номер один.

    Нужно прежде всего достойно провести и организовать турнир. Так, чтобы гости сказали: "Хочется еще раз приехать в Россию"!

    Не хочется сейчас каркать. Я буду болеть за наших ребят. Они достойны внимания, прикладывают максимум усилий, тратят свое здоровье, нервы, силы, талант.

    Но у нас нет команды. Не думаю, что мы сможем выйти из группы. Просто у сборной нет мысли. Она идеологически неправильно выстроена.

    Различные варианты имеются, но общей картины не складывается. Понимаете, наша сборная совершенно не умеет нападать! Для меня это загадка.

    Но факт остается фактом, игроки находятся в полной растерянности, когда нужно развивать свои атаки», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

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