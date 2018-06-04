Слуцкий: Сборной России было бы сложно в любой группе

Экс-тренерподелился мнением о перспективах национальной команды на домашнем ЧМ-2018.

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«У России не самая сильная команда, поэтому нам было бы сложно в любой группе. Сейчас у нас почти нет игроков, выступающих за границей.

Кроме того, на уровень и силу российского футбола влияет лимит на легионеров. У игроков нет стимула играть за границей, а они сами недостаточно хороши и не привлекают европейские топ-клубы», — сказал Слуцкий в комментарии Sportacentrs, передает «Чемпионат».

Напомним, на ЧМ-2018 россияне сыграют в группе А с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).