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    Семин: Уверен, что Россия проведет лучший чемпионат мира в истории

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    Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценил группу, в которую попала сборная России на ЧМ-2018.

    Юрий Семин
    Юрий Семин
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  • «Обязательно схожу на первую игру. Матч открытие. Мне интересно всё. И какой футбол покажут команды и как будет организована игра и всё вокруг неё. Уверен, что Россия проведёт лучший чемпионат мира в истории. Мне есть с чем сравнивать. В качестве участника я был на ЧМ в США. Тогда, в 1994 году, я исполнял роль помощника Павла Садырина. Но ни там, ни где бы то ни было ещё я никогда не видел таких стадионов, как построили в нашей стране.

    Группа рабочая. Легче вряд ли могла быть. Играть можно со всеми, но, на мой взгляд, ключевой на этом этапе станет матч с Египтом. Судя по всему именно с ними, мы будем бороться за выход в плей-офф. Но это предварительные прогнозы, на деле всё может сложиться иначе. На таких турнирах как ЧМ часто бывают неожиданности, пусть для нас они станут приятными», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Напомним, Россия сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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