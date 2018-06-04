Стали известны игровые номера футболистов сборной России на ЧМ-2018

Игроки сборной России
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Как сообщает пресс-служба РФС, список номеров выглядит следующим образом:
Вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев
Защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23.Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес
Полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев
Нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов
Напомним, на групповой стадии ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).