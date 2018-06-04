У Попова есть предложения из Европы и экзотических стран

Полузащитник «Спартака», выступавший во второй части сезона-2017/18 за «Рубин», сообщил, что у него есть несколько предложений от других клубов.

«У меня есть несколько предложений от клубов из Европы и экзотических стран. Предложения из экзотических стран заманчивые, но я их пока отложил. Пока не тороплюсь», — приводит БНТ слова Попова.

«Я был доволен началом сезона в "Спартаке". Мы выиграли Суперкубок, участвовали в Лиге чемпионов. Затем я отправился в "Рубин", где почувствовал доверие со стороны тренерского штаба и получил поддержку от товарищей по команде. Самое главное для футболиста – это доверие. В "Спартаке" я этого не чувствовал», — добавил хавбек.

В сезоне-2017/18 Попов во всех турнирах провел за «Спартак» 16 матчей, за «Рубин» он сыграл девять матчей, забил четыре гола.