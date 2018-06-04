Кобелев: Тройка Зобнин – Кузяев – Головин слишком легковесная в плане помощи обороне

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов»высказал мнение об итоговой заявке сборной России на ЧМ-2018.

«Насчет Джанаева не согласен. По нему у меня самый большой вопрос. Человек провел шикарный сезон в "Рубине" и доказал, что достоин быть в сборной.

Рауш? По моему мнению, он абсолютно проигрывает Жиркову. Поэтому здесь все логично. Нойштедтер? Не хочу никого обижать, но мне непонятно, зачем его вообще вызывали в сборную?

Ташаев еще слишком молод и неопытен. Хотя он на хорошем уровне провел концовку чемпионата. У Ташаева виден потенциал, и при правильном подходе он может прогрессировать и в будущем стать игроком сборной.

Чалов? Тут вопросов нет. Молодой, все еще впереди.

Все зависит от схемы. Из-за травмы Кокорина у нас осталось реально два нападающих. Но пара Дзюба – Смолов имеет право на жизнь. Это разноплановые форварды, Артем может оттягивать на себя двух защитников и сбрасывать на Федора. А тот обладает хорошей обводкой и хорошим ударом.

Я уже говорил, что тройка Зобнин – Кузяев – Головин слишком легковесная. Все, что касается мобильности, игры в атаку, объема работы, они показывают хороший КПД. Но с точки зрения помощи обороне, в игре этой тройки есть недостатки.

Но все будет зависеть от схемы и от соперника. Есть ведь еще Газинский", – сказал Кобелев в интервью 'Советскому спорту'.