Канчельскис не верит в план Черчесова

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»высказал мнение о перспективах сборной России на ЧМ-2018.

«Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат — все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет — будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает. Поэтому дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился.

Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные. Я не болею за Черчесова — я болею за наших футболистов.

Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол. То же самое касается и руководителей, уничтожающих наш футбол. Один такой руководитель как раз уничтожил футбол», — цитирует Канчельскиса Rusfootball.

«И за третье место надо еще побороться. Будет или нет играть лидер сборной Египта Салах, как это на нас повлияет? Помимо Салаха много еще других игроков есть. Есть еще и сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Не надо концентрироваться только на одном игроке... В группе мы займем третье место. Я говорю вполне объективно. Я ведь не Фурсенко, который сказки рассказывал о том, что мы выиграем чемпионат мира», — добавил специалист.