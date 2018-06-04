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    Черчесов: Состав хотел объявить после Австрии, но ждал до последнего

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал окончательную заявку команды на домашний чемпионат мира.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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  • «Планируем использовать и схему с четырьмя защитниками, и схему с пятью. В пять уже наигрались, как говорится. Эта схема знакома многим защитникам по клубам. Поэтому отрабатываем игру в четыре защитника чуть больше.

    С Джикией и Васиным, возможно, играли бы по-другому. Но их нет, а тех, кто есть, надо правильно использовать. Если бы с австрийцами повели, то перешли бы на пять защитников. Но не удалось.

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    • В Австрии мы поменяли Фернандеса из-за судорог. У нас 6 игроков из ЦСКА, доктор из ЦСКА, играем на стадионе ЦСКА. Думаю, что для Марио ничего не изменилось.

    На левом фланге остался один Жирков? Если вы Кудряшова не считаете игроком, который способен действовать слева, то это для него обидно.

    Если вы переживаете за возраст Жиркова, то у него по сравнению с прошлым годом и скорость стала выше. То же самое у Самедова и Семенова.

    У нас есть два игрока слева: Кудряшов и Жирков. Справа Смольников и Фернандес. Всего 20 игроков и 3 вратаря.

    Если вы намекаете на Рауша, то он пару дней подряд испытывал проблемы со спиной — повредил мышцы. Мы не могли рисковать.

    Состав хотел объявить после Австрии, но ждал до последнего, чтобы быть справедливым с футболистами. У Рауша травма, которая может в любую секунду всплыть.

    Что касается отсутствия Чалова и Ташаева, мы внимательно следим за ними, пригласили в команду. По человеческим качествам с ними тоже все в порядке. Новые имена всегда хочется видеть, наши двери не закрыты ни для кого.

    К сожалению, не могли вызвать их раньше и дать игровое время. По сборам приняли решение, которое приняли. У нас формально два форварда, но многие футболисты могут сыграть впереди в оттяжке. Дзагоев, Алексей Миранчук, Черышев.

    Каждого игрока, который не попал в заявку, я вызывал к себе и разговаривал с ним. Им неприятно такое слышать, как и мне — говорить. Но есть решения и работа, которую нужно делать.

    Того же Джанаева у нас почти не было, но его форму не заметить мы не могли. Просто у нас вратарская компания, как говорится, созрела. Лунев играл контрольные матчи, Габулов – чемпион страны, в которой сейчас выступает. Игорь, само собой.

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    • Почему Семенов, а не Нойштедтер? Нюансов много, решение принято. Как я могу за спиной футболиста сейчас говорить. Игрок в курсе причин. Иногда какие-то вещи подсказывает интуиция.

    Было бы странно, если бы он радовался. Естественно, с ним мы тоже общались. В нашей команде главный тренер говорит все, что считает нужным. Дальше игрок принимает или нет – это его выбор.

    Я делаю свою работу. У меня так было в сборной, в клубах», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.

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