ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Кэпиталз» повели в серииНХЛ. Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» вторую победу над «Вегасом»
  • 08:09
    • «Реал» потерял интерес к Почеттино
  • 07:38
    • Австралийцы назвали финальную заявку на ЧМ-2018
  • 07:28
    • Габулов – о вызове в сборную: Может, Хиддинк тоже родом из Осетии?
  • 00:00
    • Сборная Ирландии вырвала победу у США
  • 23:42
    • Бельгия разошлась миром с Португалией
    Все новости спорта

    Рыжиков хорошо представляет себя в «Спартаке»

  • подписаться
    •
    Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал информацию о том, что его хочет подписать «Спартак».

    Сергей Рыжиков
    Сергей Рыжиков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Алексей Николаевич Сафонов мне тоже говорит, что шесть-семь клубов проявляют интерес. Но до конкретных переговоров дело пока не доходило.

    Я себя представляю в разных клубах, и не только в "Спартаке". У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.

    Селихов и Ребров — отличные ребята и хорошие голкиперы. С Артемом мы вообще друзья, в сборной еще встречались. Жаль, что Селихов получил такую травму. Но такова футбольная судьба.

    Везде, где бы я ни играл, у меня были прекрасные отношения с конкурентами. Тем более что вратари – адекватные люди. Я имею в виду адекватные в своем кругу. Хотя я знал вратарей, которые не разговаривали между собой в одной команде. Думаю, у меня все будет нормально. Хотя говорить об это рано.

  • Три клуба АПЛ претендуют на Промеса
  • Читайте по теме

    • Восемь лет назад в "Спартак" меня приглашал Карпин. Когда Бердыев об этом узнал, то мне тут же сделали такие же условия, которые предлагал "Спартак". И когда я отказался, спартаковцы пригласили Диканя», — сказал Рыжиков в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • По теме
  • Новый вызов для графа Монтенегро
  • 22/05/2018 в 19:13
    •
  • Прогноз
  • Италия — Голландия
  • 1,96
  • Завтра в 21:45
    •
    Спартак РФПЛ Футбол России Рубин Трансферы Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 самых дешевых автомобилей для ремонта и обслуживанияСамые ожидаемые электрические кроссоверы и внедорожники
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Контавейт выйдет в четвертьфинал
  • Анетт Контавейт — Слоан Стивенс. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Возняцки возьмет реванш у Касаткиной в Париже
  • Дарья Касаткина — Каролин Возняцки. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Устроят ли Бразилия с Хорватией «перестрелку» на «Энфилде»?
  • Бразилия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 3,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Россия — Турция и другие матчи, которые не стоит пропускатьОбзор самых интересных товарищеских матчей предстоящей недели 02:010
  • 22:49
    • Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией
  • 09:49
    • Уильямс назвала Шарапову фаворитом их встречи на «Ролан Гаррос»
  • 09:36
    • Бартомеу не планирует продавать Дембеле
    Гризманн вел за собой партнеров в атаке сборной Франции Футбол Франция набирает мощь, Италия идет верной дорогойРеакция прессы на матч Франция — Италия Вчера в 17:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шарапова пройдет Плишкову
  • 4 ,00
    •
  • 09:16
    • Кононов был бы рад видеть Дзюбу в «Арсенале»
  • 09:05
    • Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов по итогам сезона
  • 09:01
    • Нэш и «Бостон» продолжат переговоры
    Мария Шарапова Теннис «Ролан Гаррос». Надаль, Халеп, Шарапова и Хачанов вышли в 1/8 финалаОбзор седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 23:330
  • 08:51
    • Рыжиков хорошо представляет себя в «Спартаке»
  • 08:43
    • Компани рискует пропустить чемпионат мира
  • 08:35
    • Непомнящий вел переговоры с «Балтикой» не более полутора часов
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие