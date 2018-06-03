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    Кутепов назвал игру Граната против Австрии «достойной»

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    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов прокомментировал поражение в товарищеском матче с Австрией (0:1).

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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  • «В матче с Австрией случались ошибки. Они были видны и со стороны. Но мы разбираемся с этим не как обычный зритель. У нас свои недочеты, не могу раскрывать всю кухню. Это наша личная подготовка. Мы разобрали этот матч.

    Для футболистов четыре защитника — это не новая тактика, так играем в клубах. Да, в сборной по этой системе давно не играли. Сейчас с Австрией положительного результата не добились. Что будет в следующем матче – не знаю.

    Те, кто говорит, что Гранат больше всех ошибается, не особо разбираются в футболе. Ошибки бывают у каждого. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Володя Гранат сыграл с Австрией достойно. Соперник тоже был не из слабых.

    В Австрии был подготовительный сбор, закладывался фундамент, хорошие нагрузки. Свежести действительно не хватало. Сейчас подготовка изменилась. Уже послезавтра встреча со сборной Турции, затем входим в подготовительный цикл со сниженной нагрузкой», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

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