Во Франции навсегда закрыли для Бензема дорогу в сборную

Президент Федерации футбола Франции (заявил, что нападающийбольше никогда не получит вызов в

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«Я никогда не говорил о Бензема негативно. Я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта», – цитирует Ле Гре goal.com.

Напомним, Бензема был исключен из национальной команды в 2015 году после скандала с шантажом Матье Вальбуэна.

Отметим, что перед чемпионатом мира-2018 нападающий опубликовал карикатуру, на которой самолет с ним и трофеями, завоеванными «Реалом», летит в одну сторону, тогда как самолет со сборной Франции — в Москву.