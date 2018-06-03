Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов по итогам сезона

Гарет Бейл
sport360.com
В тройку лучших вошли мячи, забитые мадридским «Реалом» — победителем турнира.
Первое место (19 процентов голосов) занял мяч полузащитника мадридцев Гарета Бейла, забитый слета в выездной встрече группового этапа с дортмундской «Боруссией» (3:1).
Вторым (18 процентов) стал гол Криштиану Роналду, забитый ударом через себя в первом четвертьфинале с «Ювентусом» (3:0).
На третьей позиции расположилась еще один удар через себя – в исполнении Бейла (12 процентов) в финальном матче с «Ливерпулем» (3:1).