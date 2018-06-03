ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Кэпиталз» повели в серииНХЛ. Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» вторую победу над «Вегасом»
  • 08:09
    • «Реал» потерял интерес к Почеттино
  • 07:38
    • Австралийцы назвали финальную заявку на ЧМ-2018
  • 07:28
    • Габулов – о вызове в сборную: Может, Хиддинк тоже родом из Осетии?
  • 00:00
    • Сборная Ирландии вырвала победу у США
  • 23:42
    • Бельгия разошлась миром с Португалией
    Все новости спорта

    Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов по итогам сезона

  • подписаться
    •
    На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за лучший гол Лиги чемпионов по итогам сезона 2017/18.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • В тройку лучших вошли мячи, забитые мадридским «Реалом» — победителем турнира.

    Первое место (19 процентов голосов) занял мяч полузащитника мадридцев Гарета Бейла, забитый слета в выездной встрече группового этапа с дортмундской «Боруссией» (3:1).

    Вторым (18 процентов) стал гол Криштиану Роналду, забитый ударом через себя в первом четвертьфинале с «Ювентусом» (3:0).

    На третьей позиции расположилась еще один удар через себя – в исполнении Бейла (12 процентов) в финальном матче с «Ливерпулем» (3:1).

  • По теме
  • Зидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризис
  • 31/05/2018 в 19:53
    •
  • Прогноз
  • Италия — Голландия
  • 1,96
  • Завтра в 21:45
    •
    Лига чемпионов Реал Мадрид Футбол Испании Боруссия Д Футбол Германии Ювентус Футбол Италии Ливерпуль Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные гибриды 2018 годаСамые надёжные премиальные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Контавейт выйдет в четвертьфинал
  • Анетт Контавейт — Слоан Стивенс. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Возняцки возьмет реванш у Касаткиной в Париже
  • Дарья Касаткина — Каролин Возняцки. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Устроят ли Бразилия с Хорватией «перестрелку» на «Энфилде»?
  • Бразилия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 3,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Россия — Турция и другие матчи, которые не стоит пропускатьОбзор самых интересных товарищеских матчей предстоящей недели 02:010
  • 22:49
    • Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией
  • 09:49
    • Уильямс назвала Шарапову фаворитом их встречи на «Ролан Гаррос»
  • 09:36
    • Бартомеу не планирует продавать Дембеле
    Гризманн вел за собой партнеров в атаке сборной Франции Футбол Франция набирает мощь, Италия идет верной дорогойРеакция прессы на матч Франция — Италия Вчера в 17:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шарапова пройдет Плишкову
  • 4 ,00
    •
  • 09:16
    • Кононов был бы рад видеть Дзюбу в «Арсенале»
  • 09:05
    • Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов по итогам сезона
  • 09:01
    • Нэш и «Бостон» продолжат переговоры
    Мария Шарапова Теннис «Ролан Гаррос». Надаль, Халеп, Шарапова и Хачанов вышли в 1/8 финалаОбзор седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 23:330
  • 08:51
    • Рыжиков хорошо представляет себя в «Спартаке»
  • 08:43
    • Компани рискует пропустить чемпионат мира
  • 08:35
    • Непомнящий вел переговоры с «Балтикой» не более полутора часов
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие