Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов по итогам сезона

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за лучший гол Лиги чемпионов по итогам сезона 2017/18.

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В тройку лучших вошли мячи, забитые мадридским «Реалом» — победителем турнира.

Первое место (19 процентов голосов) занял мяч полузащитника мадридцев Гарета Бейла, забитый слета в выездной встрече группового этапа с дортмундской «Боруссией» (3:1).

Вторым (18 процентов) стал гол Криштиану Роналду, забитый ударом через себя в первом четвертьфинале с «Ювентусом» (3:0).

На третьей позиции расположилась еще один удар через себя – в исполнении Бейла (12 процентов) в финальном матче с «Ливерпулем» (3:1).