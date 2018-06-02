Сборная Туниса назвала состав на ЧМ-2018

огласила окончательную заявку на, который пройдет в России.

В нее вошли 17 легионеров, 10 из которых играют в Европе, и 6 игроков национального чемпионата.

Вратари: Аймен Матлути («Аль-Батин», Саудовская Аравия), Фарук Бен Мустафа («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Муэз Ассен («Шатору», Франция).

Защитники: Хамди Наггез («Замалек», Египет), Дилан Бронн («Гент», Бельгия), Рами Бедуи («Сетиф»), Йоан Беналуан («Лестер», Англия), Сьям Бен Юссеф («Касымпаша», Турция), Яссин Мериа («Сфаксьен»), Уссама Хаддади («Дижон», Франция), Али Маалул («Аль-Ахли», Египет).

Полузащитники: Эйе Скири («Монпелье», Франция), Мохамед Бен Амор («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Гайлен Шалали («Эсперанс»), Ферджани Сасси («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Ахмед Халил («Клуб Африкэн»), Саиф-Эдин Кауи («Труа», Франция).

Нападающие: Фахреддин Бен Юссеф («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Вахби Хазри («Ренн», Франция), Анис Бадри («Эсперанс»), Бассем Срарфи («Ницца», Франция), Наим Слити («Дижон», Франция), Сабер Халифа («Клуб Африкэн»).

Сборная Туниса в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Англией (18 июня, Волгоград), Бельгией (23 июня, Москва, «Спартак») и Панамой (28 июня, Саранск).