Салах сыграет на ЧМ-2018, уверен тренер сборной Египта

Главный тренер сборной Египтауверен, что полузащитник «Ливерпуля» и национальной командысможет выступить на ЧМ-2018.

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Напомним, Салах получил растяжение связок плечевого сустава в результате столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).

«Мы настроены оптимистично. Все медицинские отчеты говорят, что он сможет восстановиться к чемпионату мира. Салах сделает это.

Но нам нужно быть готовыми к любой ситуации, которая может произойти до того, как начнется мундиаль. Салаха очень тяжело заменить. Он — наше главное оружие», — приводит слова Купера Goal.com.