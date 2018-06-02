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    Салах сыграет на ЧМ-2018, уверен тренер сборной Египта

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    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер уверен, что полузащитник «Ливерпуля» и национальной команды Мохамед Салах сможет выступить на ЧМ-2018.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • Напомним, Салах получил растяжение связок плечевого сустава в результате столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).

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    • «Мы настроены оптимистично. Все медицинские отчеты говорят, что он сможет восстановиться к чемпионату мира. Салах сделает это.

    Но нам нужно быть готовыми к любой ситуации, которая может произойти до того, как начнется мундиаль. Салаха очень тяжело заменить. Он — наше главное оружие», — приводит слова Купера Goal.com.

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