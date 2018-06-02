Роналду сообщил одноклубникам о желании покинуть «Реал» до финала Лиги чемпионов

Слова нападающего «Реала»о возможном уходе из клуба после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1) не стали сюрпризом для его одноклубников, сообщает Marca.

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По информации издания, португалец еще до финала Лиги чемпионов не скрывал желания покинуть клуб.

Роналду сообщил партнерам по команде, что его ситуация осложнилась до предела. Тем не менее футболисты не ожидали того, что Криштиану сообщит о возможном после финального свистка в последнем матче сезона.

По данным AS, уход Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала» может ускорить трансфер Роналду.

Решение француза было для футболиста неожиданным. Как известно, Зидан активно лоббировал идею о продлении контракта с Роналду с повышенной зарплатой. Тренер также часто советовался с португальцем по вопросам состава.

Впрочем, ожидается, что Зидан позвонит Роналду, чтобы объяснить свое решение. Он также постарается убедить игрока остаться в мадридском клубе.