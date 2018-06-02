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    ЦСКА попрощался с Натхо

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    Московский ЦСКА на официальном сайте подтвердил уход из команды полузащитника Бибраса Натхо.

    Бибрас Натхо
    Бибрас Натхо
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  • «Бибрас Натхо принял решение не продлевать истекающий контракт с ЦСКА и продолжит карьеру в другом клубе. Мы благодарим Бибраса за его вклад в достижения команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба «армейцев».

  • Натхо подтвердил уход из ЦСКА
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    • В чемпионате России Натхо, помимо ЦСКА (2014–2018), выступал за «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выигрывал Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами — чемпионат в 2016-м.

    Ранее сообщалось, что 30-летний Натхо получил предложения от двух топ-клубов из Турции, но предпочитает переехать в Испанию, где в его услугах заинтересована «Валенсия». .

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