ЦСКА попрощался с Натхо

Московскийна официальном сайте подтвердил уход из команды полузащитника

«Бибрас Натхо принял решение не продлевать истекающий контракт с ЦСКА и продолжит карьеру в другом клубе. Мы благодарим Бибраса за его вклад в достижения команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба «армейцев».

В чемпионате России Натхо, помимо ЦСКА (2014–2018), выступал за «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выигрывал Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами — чемпионат в 2016-м.

Ранее сообщалось, что 30-летний Натхо получил предложения от двух топ-клубов из Турции, но предпочитает переехать в Испанию, где в его услугах заинтересована «Валенсия». .