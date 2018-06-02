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    Натхо подтвердил уход из ЦСКА

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    Полузащитник Бибрас Натхо объявил об уходе из московского ЦСКА.

    Бибрас Натхо
    Бибрас Натхо
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  • «Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все», – написал игрок на своей странице в сети Instagram.

    Ранее стало известно, что 30-летний израильский полузащитник не договорился о новом контракте с московским клубом.

  • ЦСКА и Натхо не договорились о новом контракте
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    • В чемпионате России Натхо помимо ЦСКА (2014-2018) выступал за «Рубин» (2010-2013). С казанским клубом израильтянин выигрывал Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами – чемпионат в 2016 году.

    Натхо получил предложения из Турции, но предпочитает переехать в Испанию, где в его услугах заинтересована «Валенсия».

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