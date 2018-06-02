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    Кержаков готов войти в тренерский штаб Семака в «Зените»

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    Бывший нападающий «Зенита», старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков признался, что доволен тем, что команду из Санкт-Петербурга после ухода Роберто Манчини возглавил Сергей Семак.

    Александр Кержаков
    Александр Кержаков
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  • «Семак не советовался со мной, прежде чем возглавить "Зенит", никаких звонков не было.

    Поддержка общественности всегда на руку. Одно дело, когда ты приходишь и доказываешь свою состоятельность как тренер, так еще и пытаешься повернуть себе лицом общественность и болельщиков. Это сложно.

    Сергею Богдановичу этим заниматься не нужно. Он может сконцентрироваться только на работе. Думаю, у него есть небольшой карт-бланш на начальном этапе.

    Болельщики соскучились по своему человеку. Человеку, которого они любят, уважают и ценят. Ему будет легче начинать.

    Если меня пригласят в тренерский штаб, я соглашусь. При этом, я никогда не брошу юношескую сборную. У меня договор с РФС, и я пообещал отработать договор до конца, то есть до конца 2019 года.

    Если Серей Богданович будет не против совмещения этих должностей и позовет меня, я с удовольствием приму приглашение.

    "Зенит" ─ это моя любовь. И я очень хочу приносить клубу пользу. Но повторюсь, с Семаком мы не общались», — цитирует «Спорт день за днем» Кержакова.

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