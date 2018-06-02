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    «Интер» готов продать Икарди

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    «Интер» готов продать нападающего Мауро Икарди, сообщает Sport Mediaset.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
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  • «Нерадзурри» испытывают проблемы с выполнением правил финансового фейр-плей, даже несмотря на попадание в Лигу чемпионов. Если миланский клуб не выручить прибыль в размере 50 миллионов евро до 30 июня, то это может повлечь за собой санкции со стороны УЕФА.

    Самый быстрый способ решить эту проблему – продать лидера команды Мауро Икарди. В контракте аргентинца с «Интером» прописана фиксированная сумма выкупа в размере 110 миллионов евро. Клаусула действует с 1 по 15 июля и доступна только для зарубежных клубов.

    При этом в СМИ публиковалась информация о возможном обмене его в «Ювентус» на Гонсало Игуаина, при которой туринский клуб должен будет доплатить 50 миллионов евро. «Интер» уже подготовил замену футболисту — это нападающий аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинес.

    25-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 34 матча в серии А и забил 29 мячей при одной голевой передаче.

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