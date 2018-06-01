«Спартак» продлил контракт с полузащитником

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение «красно-белых» с 24-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2022 года.

«Счастлив, что подписал этот контракт со "Спартаком". В свою очередь обещаю: сделаю все возможное, чтобы помочь команде завоевать новые трофеи.

Сейчас набираюсь сил — путешествую, но уже совсем скоро буду приступать к тренировкам и готовиться к сборам», — сказал хавбек.

Тимофеев дебютировал в основном составе «Спартака» в августе 2013 года. Всего за главную команду «красно-белых» он провел 17 матчей.

За «Спартак-2» сыграл в ПФЛ 16 встреч (забил 1 мяч) и в ФНЛ 41 игру (2 мяча). В активе футболиста также 32 матча, проведенные за дубль «Спартака». Кроме того, Тимофеев 3 раза сыграл за молодежную сборную России.