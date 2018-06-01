Попов проведет первый сбор с «Рубином»

Полузащитник «Рубина», арендованный у «Спартака», заявил, что начнет подготовку к новому сезону в составе казанской команды.

Болгарский футболист выступает за «Рубин» с февраля 2018 года на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня.

«Изначально должен был начать сбор со "Спартаком", но мне позвонили из клуба и сказали, что я должен буду провести первый сбор с "Рубином", так как мой контракт с казанцами действует до 30 июня.

Поэтому с 17 по 30 июня буду в "Рубине", а 1 июля вернусь в московский клуб», — цитирует Попова «Р-Спорт».

В сезоне 2017/18 Попов во всех турнирах провел за «Спартак» 16 матчей, за «Рубин» он сыграл девять матчей, забил четыре гола.