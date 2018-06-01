Кириленко: В сборной солидно выглядит Акинфеев, но ему тяжело отбиваться одному

Президент Российской федерации баскетболаподелился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.

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«Всем советую болеть за нашу сборную. Это наши футболисты, сильнее них в стране нет.

Желаю, чтобы они как минимум вышли из группы. Возможно, я не ожидаю чего-то грандиозного, но пробиться в плей-офф нам по силам.

Хотелось бы, чтобы подопечные Станислава Черчесова бились, боролись за каждый мяч и были чуточку агрессивнее, чем в игре с Австрией. Даже если мы проиграем 0:5, хочется видеть больше огня в глазах.

В этом году двое ребят очень сильно выделяются – Фёдор Смолов и Александр Головин. Думаю, оба являются футболистами европейского уровня.

Как всегда, очень солидно выглядит Игорь Акинфеев, однако ему тяжело отбиваться в одиночку. Нашей линии защиты есть над чем работать.

Игроки талантливые, но, возможно, ещё слишком сырые либо не адаптировались к тактической модели национальной команды», – цитирует Кириленко RT на русском.

На групповом этапе ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).