Грузия вырвала победу у Мальты

Сборная Грузии
LiveSport.Ru
Единственный мяч на 90-й минуте с пенальти забил защитник «Витесса» Гурам Кашия.
Товарищеский матч
Грузия — Мальта — 1:0 (0:0)
Гол: Кашия, 90 — с пенальти (1:0)Грузия: Квасхвадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Гегечкори (Хочолава, 67), Абурджания (Наваловский, 78), Чантуришвили, Китейшвили (Шергелашвили, 90+2), Гвилия, Зивзивадзе (Качарава, 70), Лобжанидзе (Беридзе, 67)Мальта: Бонелло, Аджус, Борг, Камиллери, Бирман (Гамбин, 58), Бриффа (Велла, 84), Зерафа, Фенек (Греч, 65), Мифсуд (Нвоко, 70), Эффьонг (Дегабриэле, 81), МбонгПредупреждение: Гвилия (Грузия), 50