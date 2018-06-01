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    Грузия вырвала победу у Мальты

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    Сборная Грузии обыграла сборную Мальты (1:0) в товарищеском матче.

    Сборная Грузии
    Сборная Грузии
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  • Единственный мяч на 90-й минуте с пенальти забил защитник «Витесса» Гурам Кашия.

    Товарищеский матч
    Грузия — Мальта — 1:0 (0:0)
    Гол: Кашия, 90 — с пенальти (1:0)Грузия: Квасхвадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Гегечкори (Хочолава, 67), Абурджания (Наваловский, 78), Чантуришвили, Китейшвили (Шергелашвили, 90+2), Гвилия, Зивзивадзе (Качарава, 70), Лобжанидзе (Беридзе, 67)Мальта: Бонелло, Аджус, Борг, Камиллери, Бирман (Гамбин, 58), Бриффа (Велла, 84), Зерафа, Фенек (Греч, 65), Мифсуд (Нвоко, 70), Эффьонг (Дегабриэле, 81), МбонгПредупреждение: Гвилия (Грузия), 50
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