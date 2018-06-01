«Рома» интересуется нападающим «Зенита»

Аргентинский форвард «Зенита»может в летнее трансферное окно перебраться в Италию, сообщает Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Рома». Поспособствовать переходу Дриусси может тот факт, что «Зенит» не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18, заняв пятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Сумма трансфера аргентинца оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, что Дриусси перешел в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2017 года за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах РФПЛ, отметился 5 голами и 5 результативными передачами.