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    Зидан: Сразу тренировать другую команду не собираюсь

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    Уже экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что в ближайшее время не будет переходить на работу в другой клуб.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
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  • «Сразу после своего решения покинуть "Реал" я не собираюсь переходить на работу в другую команду. Кому я сказал о своей отставке? Пока только капитану Серхио Рамосу. Он пожелал мне удачи и отнесся к моему поступку с уважением», — цитирует 45-летнего француза AS.

    «Не могу сказать, что этот день является веселым или грустным. Да, мне тяжело, но, как сказал наш президент, я не прощаюсь, а говорю "До встречи". Всегда буду где-то рядом с клубом».

    «Сливочные» под руководством Зидана стали первым клубом за 42 года, которому удалось взять три трофея Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018). При этом француз стал первым тренером в истории, которому покорилось это достижение.

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