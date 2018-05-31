Зидан: Сразу тренировать другую команду не собираюсь

Уже экс-тренерсообщил, что в ближайшее время не будет переходить на работу в другой клуб.

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«Сразу после своего решения покинуть "Реал" я не собираюсь переходить на работу в другую команду. Кому я сказал о своей отставке? Пока только капитану Серхио Рамосу. Он пожелал мне удачи и отнесся к моему поступку с уважением», — цитирует 45-летнего француза AS.

«Не могу сказать, что этот день является веселым или грустным. Да, мне тяжело, но, как сказал наш президент, я не прощаюсь, а говорю "До встречи". Всегда буду где-то рядом с клубом».

«Сливочные» под руководством Зидана стали первым клубом за 42 года, которому удалось взять три трофея Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018). При этом француз стал первым тренером в истории, которому покорилось это достижение.