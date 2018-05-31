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    Зидан объявил о своем уходе из «Реала»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан созвал специальную пресс-конференцию, на которой объявил о своем решении покинуть клуб, передает AS.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
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  • «Понимаю, что мой уход выглядит для всех несколько странно, но я уверен в правильности такого шага. Спустя три года команде нужен новый вызов, пришло время перемен», — заявил 45-летний специалист.

    «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 13-й раз, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 3:1. Этот рекорд продержится еще долго, так как ближайший преследователь испанского клуба — «Милан», у которого только семь чемпионств.

    Кроме того, «сливочные» стали первым клубом за 42 года, которому удалось взять три трофея Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018). При этом Зинедин Зидан стал первым тренером в истории, которому покорилось это достижение.

    Француз возглавил клуб в 2016 году. Зидан помимо трех триумфов в ЛЧ дважды взял Суперкубок УЕФА и один раз стал чемпионом Испании. Также на счету легендарного футболиста в роли тренера Суперкубок Испании и победа в клубном чемпионате мира.

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