Марку Силва — главный тренер «Эвертона»

Марку Силва
watfordfc.com
По окончании сезона «ириски» расторгли контракт с Сэмом Эллардайсом, под руководством которого команда финишировала на восьмом месте в английской Премьер-лиге.
«Меня переполняют эмоции, счастлив оказаться в таком большом клубе. Это очень интересная задача для любого тренера», — заявил 40-летний португалец.
Силва ранее работал в «Эшторил-Прая», «Спортинге» и «Олимпиакосе», с которым выиграл чемпионат Греции. Затем португальский специалист перебрался в Англию, где возглавлял «Халл Сити» и «Уотфорд».