Марку Силва — главный тренер «Эвертона»

объявил о назначениина пост главного тренера, о чем сообщила пресс-служба клуба.

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По окончании сезона «ириски» расторгли контракт с Сэмом Эллардайсом, под руководством которого команда финишировала на восьмом месте в английской Премьер-лиге.

«Меня переполняют эмоции, счастлив оказаться в таком большом клубе. Это очень интересная задача для любого тренера», — заявил 40-летний португалец.

Силва ранее работал в «Эшторил-Прая», «Спортинге» и «Олимпиакосе», с которым выиграл чемпионат Греции. Затем португальский специалист перебрался в Англию, где возглавлял «Халл Сити» и «Уотфорд».