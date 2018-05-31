Лебедев: Сборная России не оставила никакого впечатления – полная пустота

Вице-спикер Госдумы РФпрокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Австрии (0:1).

Игорь Лебедев twitter.com/Russian1972 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Сборная России не оставила никакого впечатления – полная пустота. Мы не увидели игры. Но за две недели до домашнего чемпионата мира, который впервые пройдёт в нашей стране, нам нужно сказать слова поддержки национальной команде. Нужно оставаться верными нашей сборной, и надеяться, что ребята смогут собраться и показать достойный футбол. Хотя бы потому, что другой команды у нас нет и не будет. Давайте наберёмся мужества и поддержим сборную, а не будем забрасывать её камнями. Она у нас одна и выбирать не приходится.

Не надо забывать, что чемпионат мира – 2018 – это не только выступление сборной России, но ещё и большой футбольный турнир. На него приедут абсолютно все мировые звёзды. Вы хотите посмотреть на игроков "Реала", "Барселоны" или "Манчестер Юнайтед"? Они будут играть на наших стадионах на мундиале. Порадуемся празднику футбола, а сборная России – это наша боль, с которой нам жить», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

Перед ЧМ-2018 сборная России проведет еще один контрольный матч — 5 июля против Турции в Москве.