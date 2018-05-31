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    Черышев: Мы должны выиграть все матчи группового турнира ЧМ-2018

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    Нападающий сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев заявил, что знает сильные стороны соперников по групповому этапу чемпионата мира.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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  • Россия встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    «О сборной Саудовской Аравии я кое-что знаю со слов Салима (Салим аль-Давсари, полузащитник "Вильярреала"). Он является хорошим футболистом.

    В Египте играет один из лучших игроков мира Мохамед Салах, а также Эль-Ненни из "Арсенала". Уругвай – это целая команда отличных футболистов. Мы должны победить всех, поскольку играем дома», – приводит слова 27-летнего россиянина Marca.

    В текущем сезоне Черышев провел 2 мачта в составе сборной России.

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