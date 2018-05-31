«Арсенал» хочет купить 17-летнего хавбека ПСЖ

«Арсенала» планирует подписать полузащитника молодежной команды ПСЖ, сообщает Mirror.

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По информации источника, экс-наставник ПСЖ Унаи Эмери, недавно возглавивший «Арсенал», смог уговорить 17-летнего хавбека перейти в лондонский клуб, несмотря на то, что игроком интересовались «Бавария» и «Реал».

Отмечается, что в «Арсенале» Адли будет зарабатывать значительно большую сумму денег и сможет чаще появляться на поле.

За первую команду ПСЖ Адли сыграл 8 минут в матче против «Кана» (0:0). Адли играл за все юниорские сборные Франции – от 16 до 18 лет. В юношеской лиге УЕФА (до 19 лет), он провел 11 игр и забил один мяч.