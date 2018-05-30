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    «Урал» утвердил бюджет на сезон-2018/19 и задачу попасть в еврокубки

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    29 мая состоялось заседание совета директоров «Урала», в ходе которого были подведены итоги прошедшей кампании, установлены цели команды и утвержден бюджет клуба на следующий сезон.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов
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  • «В ходе заседания был утвержден бюджет клуба на сезон-2018/19. Он остался на том же уровне, что и был в предыдущем сезоне», — сообщает пресс-служба «Урала».

    «Губернатор ставит задачу выходить в европейские кубки. У нас сейчас очень классный стадион, где мы будем играть и нашим болельщикам будет комфортно. И мы будем стараться показывать хорошую, красивую игру. Будем стараться оказаться в верхней части турнирной таблицы, — заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

    По итогам сезона-2017/18 "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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