«Урал» утвердил бюджет на сезон-2018/19 и задачу попасть в еврокубки

29 мая состоялось заседание совета директоров «Урала», в ходе которого были подведены итоги прошедшей кампании, установлены цели команды и утвержден бюджет клуба на следующий сезон.

«В ходе заседания был утвержден бюджет клуба на сезон-2018/19. Он остался на том же уровне, что и был в предыдущем сезоне», — сообщает пресс-служба «Урала».

«Губернатор ставит задачу выходить в европейские кубки. У нас сейчас очень классный стадион, где мы будем играть и нашим болельщикам будет комфортно. И мы будем стараться показывать хорошую, красивую игру. Будем стараться оказаться в верхней части турнирной таблицы, — заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

По итогам сезона-2017/18 "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.