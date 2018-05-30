СМИ: Таски продолжит карьеру в «Истанбул ББ»

Сердар Таски
LiveSport.Ru
По имеющимся данным, контракт подписан на четыре года. Официально об этом объявят позднее.
31-летний немецкий защитник турецкого происхождения в прошедшем сезоне провел 14 матчей в премьер-лиге и сделал одну голевую передачу.
Срок контракта 31-летнего игрока со «Спартаком» истекает летом этого года.
Ранее в твиттере журналиста Бурджу Экена появилось фото Таски с домашнего стадиона «Истанбула ББ».
Serdar Taşçı, Başakşehir'de 👏 pic.twitter.com/WG0bwzvLdy— Burcu Eken (@BurcuEkennn) 30 мая 2018 г.