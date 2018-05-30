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    СМИ: Таски продолжит карьеру в «Истанбул ББ»

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    Защитник «Спартака» Сердар Таски перешел в турецкий «Истанбул ББ», сообщает издание Yeni Safak.

    Сердар Таски
    Сердар Таски
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  • По имеющимся данным, контракт подписан на четыре года. Официально об этом объявят позднее.

    31-летний немецкий защитник турецкого происхождения в прошедшем сезоне провел 14 матчей в премьер-лиге и сделал одну голевую передачу.

    Срок контракта 31-летнего игрока со «Спартаком» истекает летом этого года.

    Ранее в твиттере журналиста Бурджу Экена появилось фото Таски с домашнего стадиона «Истанбула ББ».

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