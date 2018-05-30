Самедов: На ЧМ-2018 обязаны выйти из группы

Полузащитник сборнойзаявил, что российская команда обязана выходить в плей-офф домашнего чемпионата мира.

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«Если выйдем из группы, с плеч такой груз упадет! Мы должны, обязаны это сделать. И это нас раскрепостит. Не хочу думать, гадать — нам нужно просто провести эти три игры на высочайшем уровне. Для начала — две. Я был на трех крупных турнирах, и на каждом все решалось в последнем матче. И не в нашу пользу.

Мы выглядели неплохо с Алжиром. Хорошо с Мексикой. И ужасно с Уэльсом. Но ни разу не вышли. Знаю, какой настрой будет у команды на первую игру. Выиграть ее – самое важное. А потом будем думать о второй…», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).