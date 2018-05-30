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    Сборная России уступила Австрии

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    Сборная России потерпела поражение от команды Австрии (0:1) в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату миру.

    Россия — Австрия
    Россия — Австрия
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  • Единственный мяч был забит на 28-й минуте. Арнаутович ускорился в свободную зону, обыграл Граната и прострелил на свободного в центре штрафной Алессандро Шёпфа, который легко пробил в правую девятку ворот.

    Защитник Сергей Игнашевич стал самым возрастным футболистом в истории сборной России.

    Завтра команда Станислава Черчесова вернется в Россию после сбора в Австрии. До 4 июня тренеры национальных команд должны назвать окончательный состав на предстоящий турнир из 23 футболистов.

    5 июня сборная проведет второй товарищеский матч перед чемпионатом мира – в Москве против Турции.

    14 июня сборная России откроет домашний ЧМ-2018 матч против Саудовской Аравии.

    Товарищеский матч
    Австрия — Россия — 1:0 (1:0)
    Гол: Шепф, 28Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Предль, Лайнер, Баумгартлингер (Гриллич, 46), Жуль (Ильзанкер, 80), Арнаутович (Алар, 83), Кайнц (Шлагер, 72), Шепф (Алаба, 58), Шауб (Бургшталлер, 46)Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес (Смольников, 68), Гранат, Игнашевич, Кудряшов, Самедов (Ант.Миранчук, 63), Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин (Ал.Миранчук, 76), Жирков (Черышев, 64), Смолов (Дзюба, 72)Предупреждения: Смолов, 32. Гранат, 42
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