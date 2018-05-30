Сборная России уступила Австрии

потерпела поражение от(0:1) в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату миру.

Единственный мяч был забит на 28-й минуте. Арнаутович ускорился в свободную зону, обыграл Граната и прострелил на свободного в центре штрафной Алессандро Шёпфа, который легко пробил в правую девятку ворот.

Защитник Сергей Игнашевич стал самым возрастным футболистом в истории сборной России.

Завтра команда Станислава Черчесова вернется в Россию после сбора в Австрии. До 4 июня тренеры национальных команд должны назвать окончательный состав на предстоящий турнир из 23 футболистов.

5 июня сборная проведет второй товарищеский матч перед чемпионатом мира – в Москве против Турции.

14 июня сборная России откроет домашний ЧМ-2018 матч против Саудовской Аравии.