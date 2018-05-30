РФС и adidas объявили о продлении сотрудничества до 2022 года

Российский футбольный союз (РФС) и adidas официально объявили о продлении долгосрочного сотрудничества до 2022 года.

Согласно договору, adidas останется официальным техническим партнером всех команд РФС, в том числе национальной сборной России, которая в настоящий момент готовится к чемпионату мира по футболу.

«Мы рады быть главным спортивным партнером РФС. Являясь футбольным брендом номер один в мире, adidas с нетерпением ждет чемпионата мира по футболу-2018 в России и выступления спонсируемых сборных», – сказал генеральный директор adidas в России Руперт Кэмпбелл.

«Российский футбольный союз рад продолжить свою работу с adidas. На протяжении многих лет мы развиваем взаимовыгодное партнерство. Сотрудничество с adidas также позволяет значительно укреплять маркетинговый потенциал сборной России. Уверен, что вместе мы одержим еще немало побед», – подчеркнул исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Adidas является официальным техническим партнером РФС и предоставляет экипировку для всех его сборных с 2008 года.