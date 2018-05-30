Рауш: Дзюба может выдать 20 шуток в минуту

Защитник «Динамо» и сборной Россиирассказал, кто входит в число лидеров в национальной команде.

«Серега (Игнашевич) теперь тут. Он так много знает про чемпионат России и нашу сборную! Знаете, когда с ним разговариваю, сразу чувствую его спокойствие. И сам успокаиваюсь. Начинаю задавать вопросы, понимаю, что он сыграл и пережил намного больше меня. Уважение появляется сразу же. Он точно один из лидеров.

Игорь (Акинфеев), насколько я уже понял, всегда был лидером, поэтому сейчас является нашим капитаном. Есть Жира (Юрий Жирков), который провел уже очень много важных матчей за карьеру. Смол (Федор Смолов) способен на это. Так что у нас с этим тоже проблем нет.

Во-первых, сразу скажу – неважно, что Юра играет на той же позиции, что и я. Мы – одна команда, мы все вместе хотим добиться чего-нибудь. Вообще я не из тех людей, которые могут сказать про своего конкурента что-то плохое, хотя понимаю, что такое тоже бывает. Жира – прекрасный игрок, а когда с ним познакомился, понял, что он и отличный человек. А его опыт виден на поле – в том, как он двигается, какие решения принимает», — цитирует ТАСС Рауша.

«Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит – и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать – даже не знаю – 20 шуток в минуту, и все смеются (улыбается). Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Жира, для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками (улыбается)», — добавил защитник.

В рамках подготовки к чемпионату мира-2018 сборная России сыграет с Австрией (30 мая, Инсбрук) и Турцией (5 июня, Москва).