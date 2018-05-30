Агент Левандовски подтвердил, что форвард хочет уйти из «Баварии»

, агент нападающего «Баварии», прокомментировал информацию о желании футболиста покинуть мюнхенский клуб.

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Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

«Роберт чувствует, что ему необходимы перемены или новый вызов в карьере. Руководство "Баварии" уже знает об этом. Его мотивация не заключается в деньгах или в переходе в конкретную команду. Практически любой топ-клуб хотел бы видеть в своих рядах лучшего нападающего в мире.

Веду переговоры с тремя потенциальными покупателями», — цитирует Захави Bild.

По данным Bild, этими клубами являются «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».