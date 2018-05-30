«Локомотив» не предлагал тренеру вратарей новый контракт

Тренер вратарей «Локомотива»сообщил, что клуб пока не предложил ему продлить контракт.

Перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0) «красно-зеленые» подписали новое соглашение с главным тренером Юрием Семиным​.

«Продление контракта Юрия Семина перед решающей игрой с "Зенитом" придало команде и тренерскому штабу уверенности, но по-другому и быть не могло. Когда Юрий Палыч приходил в команду, все сразу понимали, что она будет стремиться только к максимальным задачам. Так и произошло. Всего за два сезона "Локомотив" выиграл и Кубок, и чемпионат. В этом огромная заслуга именно Юрия Семина.

Останусь ли я? Я еще не в курсе. Со мной не говорили по этому поводу», — сказал Хапов «Известиям».